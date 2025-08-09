تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل من 55% لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 بكثرة الآن عن الكليات المتاحة لهم في آخر مرحلة من مراحل التنسيق.

ومازالت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات مستمرة، حيث انطلقت رسميا يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، على أن تنتهي غدا الأحد الموافق 10 أغسطس، اي لمدة 5 أيام كاملة.

وتستمر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات بمختلف المحافظات، في استقبال طلاب المرحلة الثانية يوميا خلال أيام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يترقب الطلاب موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025، آخر مرحلة من مراحل تنسيق الجامعات 2025، ووفقا لوزارة التعليم العالي، فإن تنسيق المرحلة الثانية 2025، سينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الأحد 10 أغسطس 2025.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، انه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، لتبدأ بعدها مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأضافت المصادر، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، نظرا لأنها ستضم طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

كليات تقبل من 55 % لطلاب المرحلة الثالثة

نستعرض خلال هذا التقرير، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب بمجموع 55%، وفقا للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2024، كدليل استرشادي لطلاب المرحلة الثالثة 2025، والتي جاءت كالتالي:

1. الفني التجاري بالزقازيق

2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول

3. الفني التجاري بالإسكندرية

4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

7. الفني للفنادق الإسكندرية

8. الفني التجاري بسوهاج

9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

14. الفني التجاري بالعريش

15. الفني التجاري بقويسنا

16. الفني التجاري ببنها

17. الفني التجاري بقنا

18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

21. معهد المنيا العالي للغات

22. تربية نوعية فنية أسيوط

23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

25. الفني للفنادق المطرية

26. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

27. معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

28. الفني التجاري بطنطا

29. الفني التجاري بالمطرية

30. تربية نوعية موسيقية المنيا

31. الفني التجاري بالمحلة الكبرى

32. طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

33. الفني التجاري بالمنصورة

34. تربية رياضية بنين الإسكندرية

35. المعهد العالي للغات بأسوان

36. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

37. الفني التجاري بشبرا

38. التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة

39. المعهد العالي للغات بالمنصورة

40. تربية رياضية بنين الفيوم

41. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

42. الفني التجاري ببور سعيد

43. الفني التجاري بدمياط

44. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

45. تربية نوعية فنية الفيوم

46. العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

47. تربية نوعية موسيقية أسيوط

48. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

49. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

50. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

51. الفني للفنادق بور سعيد

52. تربية رياضية بنات المنيا

53. الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

54. تربية نوعية فنية بنها

55. الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

56. العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

57. العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

58. معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمة بمصروفات

59. المعهد العالى لنظم التجاره الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

60. طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

61. العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

62. القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

63. العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

64. معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات

65. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

66. العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

67. معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية)

68. العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

69. معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

70. العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

71. معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

72. تربية رياضية بنات الفيوم

73. تربية رياضية بنات بني سويف

74. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

75. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

76. عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

77. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

78. المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

79. معهد العجمي العالى للعلوم ال‘دارية

80. تربية نوعية فنية سوهاج

81. المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

82. الفراعنة العالي إدارة أعمال

83. تربية رياضية بنات أسيوط

84. تربية فنية حلوان بالزمالك

85. معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

86. العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

87. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

88. تربية نوعية موسيقية سوهاج

89. تربية نوعية موسيقية القاهرة

90. العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

91. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

92. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

93. العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

94. معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

95. تربية نوعية فنية جنوب الوادي



