عمل أسيوط: تشغيل 826 مواطنا وتقديم 99 عقد عمل بالخارج

استعرض اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جهود وإنجازات مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر مارس الماضي في مجال التشغيل والتدريب، ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تشغيل 826 مواطنًا في مختلف القطاعات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل بقيادة علي سيد، وكيل الوزارة، يشير فيه إلى أن المديرية تمكنت من تشغيل 826 مواطنًا في مختلف القطاعات، منهم 138 مؤهلا عاليا، و28 مؤهل فوق متوسط، و228 مؤهلا متوسطا، و67 فني، و12 من ذوي الهمم حيث بذلت مديرية العمل جهودًا كبيرة في توفير فرص العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية داخل وخارج المحافظة وذلك في إطار خطة وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران لرفع كفاءة الشباب العامل وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

منح 492 شهادة قياس مستوى المهارة

وأضاف محافظ أسيوط أن التقرير تضمن أيضا إنه تم منح 492 شهادة قياس مستوى المهارة، و492 تصريح مزاولة مهنة، بالإضافة إلى استلام 99 عقد عمل للخارج من الوزارة، تم استخراج 34 عقدًا وتسليمها للمواطنين وفي مجال التدريب المهني تم البدء في تدريب 14 متدربًا على مهنة التفصيل والخياطة بالعربة المتنقلة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة، حيث قامت مديرية العمل بتنفيذ حملات مكبرة في مجال السلامة والصحة المهنية، تم خلالها التفتيش على 117 منشأة وتحرير 85 محضرا، كما تم الاشتراك في لجان منح التراخيص لعدد 59 منشأة وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1229 منشأة وتم تحرير 102 محضر، كما تم التفتيش على 46 منشأة في مجال عمالة الأطفال فضلا عن التفتيش على 50 منشأة في مجال المرأة تشمل حملات عدد ساعات عمل وحملات راحة اسبوعية وذلك لضمان حقوق العاملين بما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز استقرار سوق العمل.

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