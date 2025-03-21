الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

"عمل أسيوط" تسلم 42 عقد عمل منهم 17 لذوي الهمم في منشآت القطاع الخاص

مديرية العمل بأسيوط
مديرية العمل بأسيوط تسلم عقود عمل جديدة، فيتو

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتسليم (42) عقد عمل، من بينهم (17) عقدًا مخصصًا لذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وذلك تحت رعاية الوزير محمد جبران، وزير القوى العاملة، في إطار جهود الدولة الرامية لتوفير فرص العمل وتسهيل دخول الفئات المختلفة إلى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.

توفير فرص عمل للشباب وخاصة ذوي الهمم

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية العمل بالمحافظة بقيادة علي سيد وكيل الوزارة في التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب وخاصة ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن تسليم هذه العقود لهذه الفئة يمثل خطوة مهمة نحو دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية توفير فرص العمل في مختلف التخصصات والمجالات التي تشملها السوق المحلي، وذلك بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة المتواجدة في أسيوط، مؤكدًا دعمه المستمر لجميع المبادرات تأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتوفير فرص عمل لجميع الشباب، مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة فرص العمل للشباب من مختلف الفئات، خصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإهتمام في هذا المجال لتوفير فرص العمل وفقًا للمتطلبات الحالية.  

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وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة للفئات الشابة، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوجيه دعم مستمر لقطاع الأعمال لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وتدريب الكوادر الشابة لتأهيلهم لسوق العمل ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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