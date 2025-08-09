السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

قرار جديد ضد البلوجر موكا لاتهامها بحيازة مواد مخدرة ونشرها فيديوهات خادشة للحياء

حبس المتهم
حبس المتهم

قررت جهات التحقيق بتجديد حبس البلوجر موكا 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بحيازة مواد مخدرة ونشرها فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

 

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط “موكا”، صانعة محتوى، بحوزتها حشيش وبودر؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

 

ضبط صانعة محتوى بحوزتها حشيش والبودر 

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد “موكا”، صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية وبحوزتها (كمية من مخدري "الحشيش – البودر"). 

 

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

