تعرف على أماكن وموعد قطع المياه في مدينة نبروة بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، نظرًا لقيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح تسرب مياه بالمنطقة.

وأوضحت مياه الدقهلية، أنه بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة نبروه تقرر قطع المياه عن منطقة المثلث بالبر الشرقي بنبروه غدًا الإثنين، وذلك من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، نظرًا لقيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح تسرب مياه بالمنطقة.

لمدة 12 ساعة انقطاع المياه في نبروه

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين من قاطني المنطقة المتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة، ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

