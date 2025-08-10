الأحد 10 أغسطس 2025
تعرف على أماكن وموعد قطع المياه في مدينة نبروة بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، نظرًا لقيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح تسرب مياه بالمنطقة.

وأوضحت مياه الدقهلية، أنه بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة نبروه تقرر قطع المياه عن منطقة المثلث بالبر الشرقي بنبروه غدًا الإثنين، وذلك من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، نظرًا لقيام فرق الصيانة بأعمال إصلاح تسرب مياه بالمنطقة.

لمدة 12 ساعة انقطاع المياه في نبروه

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين من قاطني المنطقة المتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة، ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها. 

الشرب والصرف الصحى توفير احتياجاتهم المستشفيات الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الدقهلية فرق الصيانة شركة مياه الشرب شركة مياه شركة مياه الشرب والصرف تسرب مياه

