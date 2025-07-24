وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة مياه شرب نبروه بطاقة 34 ألف م٣/يوم (صور)

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة مياه شرب نبروه بمحافظة الدقهلية، في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة مياه شرب نبروه بطاقة ٣٤ ألف َم٣/يوم.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بموقع محطة مياه شرب نبروه بطاقة استيعابية 34 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتغطية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب وخدمة حوالي ٣٥ ألف مستفيد بمدينة نبروه والقرى التابعة، وتشمل المكونات التفصيلية للمحطة: المأخذ - بيارة وعنبر طلمبات المياه العكرة، وحدة التنقية بنظام (Dynasand) الخزان الأرضي وبيارة المياه المرشحة وعنبر طلمبات المياه المرشحة خزان الغسيل العكسي - حوض تركيز الروبة أحواض التجفيف - بياره التصافي - مبنى الكلور والكيماويات - مبنى ضواغط الهواء - مبنى المحولات مبني المولدات - مبنى الإدارة والمعمل والتحكم، مبنى المخزن والورشة - الموقع العام.

استمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية لشرح تفصيلي عن توسعات محطة مياه شرب نبروه

وخلال الزيارة، استمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية لشرح تفصيلي عن توسعات محطة مياه شرب نبروه والموقف التنفيذي بالمحطة، ومراحل تنقية المياه، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

محطة مياه كفر الحصة تمثل إضافة قوية للبنية التحتية

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق أن محطة مياه كفر الحصة تمثل إضافة قوية للبنية التحتية بمركز نبروه، وستُسهم بشكل مباشر في تحسين خدمة مياه الشرب ورفع المعاناة عن الأهالي.

الدولة لا تدّخر جهدًا في دعم المشروعات الخدمية والتنموية

وأشار " المحافظ " إلى أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دعم المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أنه سيتابع بشكل دوري وميداني أعمال تنفيذ المحطة حتى دخولها الخدمة الفعلية، تحقيقًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى المرافق.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، وإبراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة شربين.

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