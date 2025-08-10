السيطرة على حريق محلات وباكيات شبرا الخيمة (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من السيطرة على حريق عدد من الباكيات بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأصيبت سيدة بحروق، كما أصيب 3 أشخاص آخرون باختناق، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدفع بـ 9 سيارات للسيطرة على حريق شبرا الخيمة

وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، ليتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتتم بعدها أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وامتدت لعدد من المحال المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

