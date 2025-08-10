إخفاقات وهزائم، حصاد 70 يوما لـ"ريبيرو" مع الأهلي

الأهلي، واصل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقديم نتائج متواضعة مع المارد الأحمر، وذلك منذ توليه المسئولية في مايو الماضي، خلفا لعماد النحاس المدير الفني السابق.

بدأ ريبيرو مسيرته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض 3 مباريات في دور المجموعات، تعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل.

وأكمل النادي الأهلي مسيرته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق تعادلا مثيرا في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام فريق بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق، ليفشل المارد الأحمر في التأهل للدور الثاني من البطولة العالمية، وينهي رحلته من دور المجموعات.

وامتلك ريبيرو مبرراته المشروعة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يتيح له الوقت الاستعداد بشكل مناسب، وتوقع الكثير أن يكون شكل الأهلي في المستقبل أفضل بعد تدعيم الفريق بصفقات قوية على مستوى جميع الخطوط.

ويبدو أن مشاكل الأهلي الفنية ما زالت مستمرة دون تغيير، حيث فشل ريبيرو في قيادة كتيبة المارد الأحمر لتحقيق الفوز في الظهور الأول بالدوري الممتاز أمام مودرن سبورت، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، لتتواصل نتائج الأهلي السيئة تحت قيادة المدير الفني الإسباني.

وما زاد الأمر تعقيدا، هو أن الأهلي يعاني مشاكل دفاعية كبيرة، حيث تلقت شباكه 8 أهداف في 3 مباريات فقط، وهو رقم كبير يهدد مسيرة المارد الأحمر في بطولات الموسم الحالي قاريا وعالميا ومحليا أيضا.

