ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك

ترتيب الدوري المصري، استهل الأهلي وبيراميدز لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026

وتتقاسم 3 أندية في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وهم؛ المصري والزمالك وزد، بعد فوزها على الاتحاد 3-1 وسيراميكا كليوباترا 2-0 والمقاولون العرب 2-0 على الترتيب.

ويحتل المصري المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

وتحتل 8 أندية المراكز التالية (من الرابع إلى الـ11) بعدما حصد كل منها نقطة واحدة بالتعادل في مستهل مشوارها، وهم؛ الأهلي ومودرن سبورت وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز ووادي دجلة والإسماعيلي وبتروجت.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026



المصري - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

زد - 3 نقاط

الأهلي - نقطة واحدة

مودرن سبورت - نقطة واحدة

سموحة - نقطة واحدة

طلائع الجيش - نقطة واحدة

بيراميدز - نقطة واحدة

وادي دجلة - نقطة واحدة

الإسماعيلي - نقطة واحدة

بتروجت - نقطة واحدة

