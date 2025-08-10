الأحد 10 أغسطس 2025
عصام كامل

ريبيرو يدرس إعادة الشحات لتدعيم الأهلي أمام فاركو

يدرس الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، إعادة حسين الشحات لتدعيم قائمة الفريق في مباراة فاركو المقبلة بعد استبعاده في مباراة مودرن سبورت أمس والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، حيث جاء استبعاد اللاعب لأسباب فنية. 

ويبدأ الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، دراسة فريق فاركو بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها الجمعة القادم في ثاني جولات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

