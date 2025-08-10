الأحد 10 أغسطس 2025
موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي خوسه ريبييرو الأهلي وفاركو فريق مودرن سبورت

