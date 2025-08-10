الأحد 10 أغسطس 2025
جنرال أمريكي يفجر مفاجأة برسالة غامضة: المارينز يشاركون إسرائيل في احتلال غزة

الجيش الامريكي يشارك
الجيش الامريكي يشارك في احتلال غزة، فيتو

أثار العقيد السابق بالجيش الأمريكي، جنرال دوجلاس ماكجريجور، جدلًا واسعًا برسالة غامضة بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد في رسالته أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتل إسرائيل"، والجيش الأمريكي يساعده في احتلال غزة.

المارينز يشارك في احتلال غزة

رسالة الجنرال السابق دوجلاس ماكجريجور، فتحت باب التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عما يقصد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتل إسرائيل، وهل يقصد أن جيش الاحتلال سينقلب على نتنياهو ويسيطر على الأمور السياسية، بينما أشار آخرون إلى أن دوجلاس يمكن أن يقصد أنه الجيش الأمريكي "المارينز" سيكون مشارك في احتلال غزة بشكل أساسي. 
كشفت رسالة دوجلاس ماكجريجور الغامضة عن رفض قاطع للمجتمع الأمريكي، وخاصة جماعة "ماجا"، المؤيدة والداعمة للرئيس الأمريكي ترامب، التي ترفض مشاركة الجيش الأمريكي في احتلال غزة أو مد يد العون للاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن، الأمر الذي كشف عن كراهية الأمريكيين للكيان ورفض مساعدته بسبب ما يمارسه جيش الاحتلال من إبادة جماعية.


وقال الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور في رسالته الغامضة: "سوف يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل، فلا تتفاجأ إذا رأيت جنودًا أمريكيين على الأرض ليس هدفهم فقط تقديم المساعدة والإغاثة".

لا تستطيع إسرائيل السيطرة على المنطقة

تساءلت البلوجر الأمريكية إليزابيث من جماعة ماجا الداعمة لترامب قائلة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتل إسرائيل.. ماذا تعني بذلك؟".
وعلق البلوجر التركي فاتح علي يندم قائلًا: "لا تستطيع إسرائيل السيطرة على المنطقة حتى شهرًا واحدًا بدون الولايات المتحدة. الإسرائيليون يُظهرون بالفعل علامات نكران الجميل. يدّعون أنهم نجحوا بدون الولايات المتحدة. نكران الجميل هو سمتهم المميزة. من فضلكم، اطلبوا من ترامب أن يوقف دعمه ويسلم المنطقة لإسرائيل لمدة شهر".

المارينز يشاركون الكيان في احتلال غزة، في
المارينز يشاركون الكيان في احتلال غزة، فيتو

وقال أحد البلوجر الأمريكيين: "لن ترى القوات الأمريكية على الأرض. أولًا، تاكد: ترامب دائمًا ما يتراجع. ثانيًا، سوف تصبح الحرب وإسرائيل أقل شعبية بين الأمريكيين".
وعلق البلوجر الأمريكي عومير سيسوكو فقال: "إسرائيل تعني المزيد من الحروب للولايات المتحدة الأمريكية...".
وعلق أحد النشطاء: "لسنا دما رخيصا... سيكون من الصعب إقناع الرأي العام الأمريكي بوجود قوات أمريكية على الأرض، ولكن كما ذكرتَ سابقًا، كم عدد الأمريكيين المنخرطين؟ إنهم منشغلون جدًا بالتعامل مع التضخم الجامح والديون وتوفير الطعام".

الأمريكيون يعارضون مشاركة الجيش الأمريكي في احتلال غزة

وقال ناشط أمريكي آخر: "سأصبح أكبر معارض للتجنيد على الإطلاق. ليس من الصعب إثبات حماقة التجنيد للخدمة في حكومةٍ تحتقر المواطنين بهذا القدر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيتو
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيتو


وعلق الناشط الأمريكي سناركي سلنج فقال: "لا مزيد من احتلال أي أحد أو الدفاع عن حدود أي أحد، لدينا مشكلة حقيقية: عصابات المخدرات. جيشنا هنا فقط للدفاع عن الولايات المتحدة، وسنحتاجهم جميعًا في هذه المهمة".
وعلق جاويد ياشير، الباحث في معهد جون ستيوارت ميل قائلًا: "إذا انتهى الأمر بالجيش الأميركي في غزة برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، فسوف يدخل مباشرة إلى مسار المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بالتواطؤ في جرائم الحرب، بل بالمشاركة النشطة". 
وقالت الباحثة السياسية تشيك رايت: "من الأفضل ألا يحدث هذا من أجل ترامب. إذا خان ماجا أكثر، فسيكون الأمر قبيحًا للغاية بالنسبة له".
 

جنرال أمريكي سابق يكشف كارثة: مخزون أسلحة الولايات المتحدة ينفد والبديل استخدام النووي

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

جنرال دوجلاس ماكجريجور جيش الإحتلال الإسرائيلي حركة ماجا السيطرة على المنطقة القوات الأمريكية خطة احتلال غزة

