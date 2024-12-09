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خارج الحدود

وزير دفاع الإحتلال يأمر قواته بتدمير الأسلحة الاستراتيجية في سوريا والسيطرة على المنطقة العازلة

الجولان، فيتو
الجولان، فيتو

أمر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على  المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.


وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضًا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".


إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".

وأضاف كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي "بمنع وإحباط تجديد طريق تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا، وفي الأراضي السورية وعند نقاط العبور الحدودية".

وأخيرا، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بمواصلة تدمير "الأسلحة الاستراتيجية" في سوريا، التي تخشى إسرائيل أن تقع في أيدي القوات المعادية، بما في ذلك "صواريخ أرض - جو، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ أرض - أرض، والصواريخ المجنحة، والصواريخ البعيدة المدى، والصواريخ من الساحل إلى البحر".


وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
كانت مرتفعات الجولان جزءًا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر (1973)، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل القوات.

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سوريا الأسلحة الاستراتيجية إسرائيل المجتمع الدرزي مرتفعات الجولان

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