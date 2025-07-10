جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

كشف الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، عن موعد انهيار أمريكا، بسبب تطبيق الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 25% على اليابان، حيث سترد اليابان بدورها بتخفيضات هائلة على سنداتها الأمريكية.

موعد الانهيار الكامل في أمريكا

وأشار دوجلاس ماكجريجور إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتجه حاليًا إلى طوكيو لإيقاف ما وصفه بـ "الحرب"، حيث أن حرب الرسوم الجمركية إذا لم تتوقف، فاليابات ستواصل تخفيض السندات الأمريكية.

وأكد الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور أن المستفيد من ذلك هي روسيا، فالرئيس بوتين يريد الإبقاء على الحرب مع أوكرانيا لضمان تصدير النفط والغاز والزراعة والسلع الأساسية الأخرى، بهذه الطريقة، يستمر الروبل في الارتفاع، ويتم تدمير أوروبا اقتصاديًا باستمرار الحرب.

دوجلاس ماكجريجور، فيتو

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور عن الرسوم الجمركية وانهيار أمريكا اقتصاديًا: "قد يبدأ الانهيار الكامل في الأول من أغسطس. لماذا؟ ستدفع رسوم DT الجمركية البالغة 25% على اليابان طوكيو للرد بتخفيضات هائلة في سنداتها الأمريكية".

بيسنت في اليابان لإيقاف الحرب والروبل الروسي يصعد

وأضاف دوجلاس ماكجريجور: "يتجه بيسنت الآن إلى طوكيو بهدف إيقاف الحرب، ولكن ما لم نوقف حرب التعريفات الجمركية فإن اليابانيين سيواصلون ذلك".

وأوضح دوجلاس ماكجريجور سر بقاء حرب أوكرانيا حتى الآن، فقال: "وربما يفسر هذا سبب إبقاء بوتين على حرب أوكرانيا في الخلفية وضمان تصدير النفط والغاز والزراعة والسلع الأساسية الأخرى".

وأكد ماكجريجور "بهذه الطريقة، يستمر الروبل في الارتفاع، أو على الأقل يحافظ على قيمته. يريد بوتين أن تُدمّر الحرب الغرب اقتصاديًا".

ترامب يفرض رسوم جمركية على اليابان، فيتو

وأضاف أنه "مع دعم الصين لروسيا في صادراتها من المنتجات التجارية وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج (مثل بكرات الألياف الضوئية)، فإن الاقتصاد الروسي سوف يواصل اكتساب القوة".

جدير بالذكر أن عملية تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية والكورية تم تأجيله ليطبق في أول أغسطس المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد الأمريكي، بسبب الحرب الغير معلنة، بتطبيق أمريكيا لرسوم جمركية على عدد من الدول منها اليابان وكوريا.

وزير الخزانة الأمريكية يترك إجتماع العشرين لأجل اليابان

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن التحصيلات الرئيسية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بدأت فقط خلال الربع الثاني من هذا العام، عندما فرض ترامب رسوما جمركية شبه عالمية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية وزاد الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات"

وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في اليابان، فيتو

يذكر أن سكوت بيسنت سيتغيب عن اجتماع مسؤولي المالية في مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، الأسبوع المقبل، لكنه سيحضر معرض إكسبو 2025 العالمي في أوساكا باليابان، بحسب المتحدث الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية.

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بأن بيسنت، الشخصية الرئيسية في مفاوضات الرئيس دونالد ترامب التجارية، سيمثل الولايات المتحدة في اليوم الوطني الأميركي في معرض إكسبو العالمي 2025 بأوساكا.

وسيجري الاحتفال باليوم الوطني في 19 يوليو. ولم يتضح، على الفور، ما إذا كان سيشارك في اجتماعات ثنائية خلال الزيارة.

وتأتي زيارة بيسنت بعد يومٍ من إرسال ترمب رسالة إلى اليابان تؤكد رفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25%، ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، حيث صرح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بأنه سيواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة؛ سعيًا للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.

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