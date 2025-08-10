الأحد 10 أغسطس 2025
خارج الحدود

استدعاء قوات احتياط ونشر فرق عسكرية، تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن خطة  جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة قد تمتد إلى نصف عام على الأقل، وذلك وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع.

مدة السيطرة على مدينة غزة

وتتمثل خطة جيش الاحتلال من عدة مراحل  للسيطرة على مدينة غزة ، المرحلة الأولى منها، تشمل قرار نقل أكثر من 800  ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهو ما يُتوقع أن يستغرق ما لا يقل عن 45 يوما.

استدعاء قوات احتياط ونشر فرق عسكرية في قطاع غزة 

ومن المقرر أيضا أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى 6 فرق:

  1. الفرقة 162.
  2. الفرقة 36.
  3. الفرقة 98.
  4. فرقة غزة.
  5. الفرقة 99.
  6. الفرقة 146.

فرض طوق عسكري على مدينة غزة

وفقًا للتقرير، فإن جيش  الاحتلال الإسرائيلي يعتزم فرض طوق عسكري على مدينة غزة، في 25 أكتوبر، بالتزامن مع تقدم كبير في عملية الإخلاء السكاني، تمهيدًا لبدء التحرك البري داخل المدينة.

وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية قد تستمر لنحو ستة أشهر على الأقل، ما لم يحدث تطور جوهري في ملف المفاوضات أو تبادل الأسرى.

وأبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظات جدية على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس السبت، أنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة بالقطاع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا العمل العسكري من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك خيارات أكثر ملاءمة، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد.

