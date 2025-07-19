جنرال أمريكي سابق يكشف كارثة: مخزون أسلحة الولايات المتحدة ينفد والبديل استخدام النووي

نفاد مخزون الأسلحة الأمريكية، كشف الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، عن أمر خطير بشأن السلاح الأمريكي، مؤكدًا أن الصواريخ الهجومية والدفاعية الأمريكية تكفي الولايات المتحدة لمدة 8 أيام فقط.

صواريخ أمريكا بدأت في النفاد والبديل سلاح نووي

وطالب دوجلاس ماكجريجور من الإدارة الأمريكية بالتوقف عن إرسال الأسلحة للخارج، وخاصة أن الصواريخ الهجومية والدفاعية الأمريكية تكفي لخوض أمريكا أي حرب لمدة 8 أيام فقط، كاشفًا عن كارثة، بلجوء أمريكا للأسلحة النووية إذا زادت مدة أي حرب معها عن 8 أيام.

دوجلاس ماكجريجور، فيتو

وقال الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور عن نفاد المخزون من الأسلحة الأمريكية: " يجب على أمريكا أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى الخارج. وتقول مصادر موثوقة للغاية إن لدينا ما يكفي من الصواريخ الهجومية والدفاعية لمدة ثمانية أيام تقريبا وهي جاهزة للاستخدام".

وأوضح دوجلاس ماكجريجور أن ذلك يعني أنه "يمكننا خوض حرب لمدة 8 أيام وبعد ذلك سوف نضطر إلى اللجوء إلى السلاح النووي".



وعلق دوجلاس ماكجريجور قائلًا: "أنا لست متأكدًا من أن ترامب قد تم إطلاعه على هذا الأمر. يجب أن ندرك مدى انخفاض مخزوننا حقًا".

نفاد مخزون السلاح الأمريكي يثير الجدل

الجدير بالذكر أن ما كشفه الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور عن نفاذ المخزون من السلاح الأمريكي أثار جدلًا واسعًا بين السياسيين، ووصفه العديد من السياسيين بالأمر الخطير إذا تم التأكيد على صحته، لكن حتى الآن، لا توجد تصريحات أو تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتأكيد أو نفي ذلك، ولم تظهر أي تقارير حجم أو كمية المخزون من الصواريخ والأسلحة في المخازن الأمريكية.

الصواريخ الهجومية والدفاعية في أمريكا تنفد، فيتو

ويذكر أن البنتاجون لا يكشف عادة عن مستويات الأسلحة لديه بدقة، لكن المحللين الاستراتيجيين يؤكدون أن "الولايات المتحدة تحتفظ بمخزونات ضخمة من الذخائر بما في ذلك الصواريخ المعقدة (كروز وجو–جو/ وجو–أرض).

وهناك محللون منهم الكاتب الأدميرال المتقاعد ديفيد يايك، يرجّحون أن بلدًا بحجم الميزانية العسكرية الأمريكية لا يمكن أن يستنزف مخزونه بهذه السرعة، لكن يُقرون أن الإمدادات قد تنخفض بشكل ملحوظ إذا استمر النزيف دون توقف.

وأشار بعض الاستراتيجيين إلى السيناريوهات الواقعية في حروب سابقة، ففي حربي العراق وأفغانستان، واجهت الولايات المتحدة بعض التأخير في الإمداد، لكن لم يصل الوضع إلى ما يؤكده دوجلاس بـ "النفاد".

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى أن "ماكجريجور يبالغ عمدًا، على الأغلب، لجذب الانتباه وتحفيز الجدل حول سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية، خاصة في سياق دعوته لـ "وقف إرسال الأسلحة للخارج"

وفي نفس الوقت، أشار أخرون إلى أن "الادعاء ذاته صحيح، حيث قال إن المخزون قد ينفد في 8 أيام"، وبالمنطق العسكري، مخزونات ضخمة لكن قد تنخفض سريعًا في حرب شاملة طويلة، وأن حديثه ليس تقريرًا مبنيًا على بيانات رسمية موثوقة".

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