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اقتصاد

مفاجأة، تيك توك يحذف 2.1 مليون فيديو خادش في مصر

التيك توك، فيتو
التيك توك، فيتو

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مفاجأة أعلنها تطبيق "تيك توك"، إذ تم حذف 2.1 مليون فيديو خادش للحياء وغير أخلاقي ويتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع.

 

الحملة ضد التيك توكرز المخالفين 

وأكد أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الحملة الأخيرة حققت نجاحًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي جريمة إلكترونية على المنصة خلال الفترة الماضية، ومثمنًا جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.

 

متابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية والتيك توك

وأوضح أن لجنة الاتصالات ستواصل متابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية، خاصة "التيك توك"، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا ما حدث بداية فعلية لتقنين أوضاع المحتوى الرقمي بما يتماشى مع القوانين والقيم المجتمعية.

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