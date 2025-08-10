الأحد 10 أغسطس 2025
موعد مباراة مانشستر سيتي في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي

النجم المصري عمر مرموش

يستعد مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لبدء الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد، يوم الجمعة المقبل، بمباراة بين ليفربول وبورنموث.

موعد مباراة مانشستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

ويخوض مانشستر سيتي مباراته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت 16 أغسطس 2025، ضد وولفرهامبتون على ملعب الأخير في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض مانشستر سيتي، مساء أمس السبت، مباراة ودية ضد باليرمو في معقل الأخير، حيث حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون رد.


وشارك النجم المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وباليرمو كأساسي، وتم استبداله بين الشوطين رفقة عدة لاعبين، في محاولة من جوارديولا لاختبار أكبر عدد ممكن من العناصر.

وأحرز هدف مانشستر سيتي الأول أمام باليرمو اللاعب النرويجي هالاند في الدقيقة 21.

وأحرز هدفي مانشستر سيتي الثاني والثالث تياني ريندرز في الدقيقتين 59 و82.

