مانشستر سيتي يتقدم على باليرمو بالشوط الأول وديا (فيديو)

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، على باليرمو الإيطالي بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب "رينزو باربيرا" في إيطاليا وديا.

وأحرز هدف مانشستر سيتي هالاند في الدقيقة 21.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



مانشستر سيتي يتقدم! هدف أول في المباراة من هالاند



أفضل مهاجم في العالم يسجل بشكل جميل جدًا 💙

pic.twitter.com/3aqXUbgrld — عمرو (@bt3) August 9, 2025

تشكيل مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي تغلب على بريستون نورث إند بنتيجة 1-0 في مباراة ودية مغلقة الأبواب أُقيمت السبت الماضي في أكاديمية السيتي لكرة القدم.

ويقص مانشستر سيتي شريط مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وولفرهامبتون يوم 16 أغسطس.

وخاض عمر مرموش 25 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية والدولية سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليصل عدد مساهماته التهديفية إلى 11 هدفًا.

