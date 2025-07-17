الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

وولفرهامبتون ينهي صفقة جون أرياس من فلومينينسي البرازيلي

جون ارياس،فيتو
جون ارياس،فيتو

اتفق نادي وولفرهامبتون الإنجليزي  مع نادي فلومينينسي البرازيلي، بشأن التعاقد مع الجناح الكولومبي  جون أرياس، وذلك في إطار استعدادات النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أنه من المنتظر أن يخضع جون أرياس للفحص الطبي في وولفرهامبتون خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم الاتفاق بشكل كامل على الصفقة بقيمة 21 مليون يورو.

فريق فلومينينسي سيحتفظ أيضًا بـ 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، وقد تم الاتفاق على الصفقة منذ أيام، والآن أصبحت مُغلقة ورسمية.


بحسب ما نشرته صحيفة «تليجراف» البريطانية، فإن وولفرهامبتون أتم اتفاقه مع فلومينينسي على ضم اللاعب مقابل مبلغ مالي قدره 20 مليون يورو.

ووافق النادي البرازيلي على العرض المقدم بعد مفاوضات لم تدم طويلًا، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وولفرهامبتون توصل لاتفاق كامل مع جون أرياس بشأن البنود الشخصية في العقد، بما يشمل مدة التعاقد، الراتب، والمكافآت المرتبطة بالأداء، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

 

فقد كان النادي البرازيلي قد تعاقد مع اللاعب الكولومبي في عام 2021 قادمًا من صفوف فريق إنديبيندينتي سانتا الكولومبي، مقابل مبلغ لا يتجاوز 600 ألف يورو فقط.

وبذلك، يكون فلومينينسي قد حقق أرباحًا ضخمة من بيع اللاعب، حيث ارتفعت قيمته السوقية بشكل هائل خلال ثلاث سنوات فقط.

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