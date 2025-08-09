عمر مرموش يشارك في مباراة مانشستر سيتي وباليرمو.. الموعد والتشكيل المتوقع

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، ضيفًا على باليرمو الإيطالي على ملعب "رينزو باربيرا" في إيطاليا وديا.

وكان مانشستر سيتي تغلب على بريستون نورث إند بنتيجة 1-0 في مباراة ودية مغلقة الأبواب أُقيمت السبت الماضي في أكاديمية السيتي لكرة القدم.

ويقص مانشستر سيتي شريط مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وولفرهامبتون يوم 16 أغسطس.

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وباليرمو

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - روبن دياز - آيت نوري.

خط وسط الملعب: برناردو سيلفا - بيب ريندرز.

خط الوسط الهجومي: سافيو - ريان شرقي - جيريمي دوكو.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

وخاض عمر مرموش 25 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية والدولية سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليصل عدد مساهماته التهديفية إلى 11 هدفًا.

