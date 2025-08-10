الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد الطريق الساحلي أمام قرية نجيلة بمحافظة شمال سيناء تصادم سيارتين؛ ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

 

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو تحمل اللوحة (ه‍ ى ا 6649) وأخرى نقل ثقيل، متوقفة على جانب الطريق برقم (ط ل و4875).
وأسفر الحادث عن إصابة محمود سالم محمود، 44 عامًا، من العريش، ويعاني من سحجات متفرقة وجُرح قطعي بالرأس يبلغ حوالي 4 سم، وحالته مستقرة. والطفلة تالين محمود سالم، 10 سنوات، من العريش، وتُعاني من سحجات بالوجه، وحالتها مستقرة.

 

وتجري الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بئر العبد شمال سيناء محافظة شمال سيناء مستشفي بئر العبد الطريق الساحلي تصادم سيارتين

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

مصرع طبيبين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالبساتين

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

القاهرة تعود لـ 40 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الأحد بمحافظات مصر

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads