إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

شهد الطريق الساحلي أمام قرية نجيلة بمحافظة شمال سيناء تصادم سيارتين؛ ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو تحمل اللوحة (ه‍ ى ا 6649) وأخرى نقل ثقيل، متوقفة على جانب الطريق برقم (ط ل و4875).

وأسفر الحادث عن إصابة محمود سالم محمود، 44 عامًا، من العريش، ويعاني من سحجات متفرقة وجُرح قطعي بالرأس يبلغ حوالي 4 سم، وحالته مستقرة. والطفلة تالين محمود سالم، 10 سنوات، من العريش، وتُعاني من سحجات بالوجه، وحالتها مستقرة.

وتجري الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

