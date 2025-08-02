السبت 02 أغسطس 2025
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بووع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في تصادم السيارتين، وإصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق

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