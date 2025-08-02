إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بووع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في تصادم السيارتين، وإصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق

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