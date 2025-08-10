الأحد 10 أغسطس 2025
دخول 3 شاحنات وقود من معبر رفح في اتجاهها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

معبر رفح البري
عبرت صباح اليوم 3 شاحنات وقود من معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، تمهيدًا لعبورها إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير احتياجات القطاع من الطاقة ودعم الخدمات الأساسية للأهالي

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن التنسيق المشترك بين السلطات المصرية والجهات المعنية، بهدف ضمان تدفق الإمدادات الحيوية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.


 

ويجري نقل الوقود لتشغيل محطات الكهرباء والمستشفيات والمرافق الخدمية، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان والتخفيف من معاناتهم اليومية.

