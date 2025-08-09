السبت 09 أغسطس 2025
آيتن عامر تدعم أنغام في محنتها الصحية

أنغام، فيتو

دعمت الفنانة آيتن عامر الفنانة أنغام بالدعاء في محنتها الصحية التي تمر بها حاليا.

 

وكتبت آيتن عامر في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: الغالية انغام: دعواتنا ليكى بالشفاء العاجل ودوام الصحة وترجعي لنا بألف سلامة.

 

وأجرت الفنانة أنغام خلال الساعات الماضية، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك بأحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا. 

 


الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

 

 

