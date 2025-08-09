إصابة شخص في حريق بقنا

نشب حريق داخل منزل في شارع أبو هريرة مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، ونتج عنه إصابة شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة فرشوط.

وتبين بعد الفحص أن الحريق أسفر عن إصابة ص.إ، يبلغ من العمر 40 عامًا، بحروق تم نقله إلى مستشفى فرشوط ومنها تحويله إلى مستشفى قنا العام، إثر حريق نشب داخل منزل بسبب تسريب غاز في مدينة فرشوط.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.