السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخص في حريق بقنا

إصابة شخص في حريق بقنا

نشب حريق داخل منزل في شارع أبو هريرة مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، ونتج عنه إصابة شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة فرشوط.

وتبين بعد الفحص أن الحريق أسفر عن إصابة ص.إ، يبلغ من العمر 40 عامًا، بحروق تم نقله إلى مستشفى فرشوط ومنها تحويله إلى مستشفى قنا العام، إثر حريق نشب داخل منزل بسبب تسريب غاز في مدينة فرشوط.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أبو هريرة أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قنا العام محافظة قنا مديرية أمن قنا مدينة فرشوط

