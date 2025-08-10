دقة الحصري ورقة المنشاوي وروعة عبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة غافر 30ق.
19:01 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة فصلت 40 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر / الرحمن 44 ق.
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة البقرة 44 ق.
03:27 (قبل الفجر) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النمل 30 ق.
تلاوات المصحف المرتل اليوم الأحد:
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١١:١٨ ) تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / ٢٩ ق .
الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقاري محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٢٩ ق سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ١٣:٤٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة / ۲۹ ق .
الساعة / ١٥:٠٨ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري الساعة / ١٧:٢٧ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٧:٥٨ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي هود - يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي يوسف - الرعد ومدة التلاوة / ۳۱ ق.
الساعة /٠2:23 تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الرعد – إبراهيم ومدة التلاوة / 27 ق.
الساعة / ۰۲:55 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ماتيسر من سورتي الحجر - النحل ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النحل - الإسراء ومدة التلاوة / ٢٨ق.
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:٠١ - والتلاوة من / سورة الأحزاب من آية ۲۱ إلى ختام السورة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٣٠ق.
يليه فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش في الساعة ٢١:٣٢ - والتلاوة من سورة سبأ من آية ٥ إلى آية 9 من سورة فاطر تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة ۲۱ ق.
أما الختمة المرتلة فتذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من آية ٤٦ من سورة الرحمن حتى آية ٢٥ من سورة الحديد / ۲۹ ق.
