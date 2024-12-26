ترك 1300 تلاوة مسجلة..خريطة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى الـ46 للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

تحتفل إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم بالذكرى السادسة والأربعين للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل أحد أبرز قراء دولة التلاوة المصرية والمعروف إعلاميًا بـ"قاريء الملوك والرؤساء".

تراث الشيخ مصطفى إسماعيل

لا يزال القاريء الراحل مُتربعًا على عرش التلاوة، وكأن الموت لم يزده إلا خلودًا. عاش القاريء الفذ 73 عامًا، قضى نحو 60 عامًا منها على دكة التلاوة، مُحققًا من الذيوع والشهرة والتقدير والأوسمة والنياشين محليًا وعربيًا ما لم يتوفر لمعاصريه ولاحقيه. قرأ القارئ الجليل القرآن الكريم بـ19 مقامًا بفروعها بصوت عذب وأداء متفرد ونَفَس طويل. زار صاحب الذكرى القدس وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى مرتين، الأولى: عام 1960، والثانية: رفقة الرئيس السادات 1977. ترك مصطفى إسماعيل للمكتبة المصرية نحو 1300 تلاوة..وتسجيلًا للمُصحف المُرتل تبثه إذاعة القرآن الكريم بانتظام.

تلاوات مجودة على مدار اليوم

اما خريطة إذاعة القرآن الكريم للاحتفال بالشيخ مصطفى إسماعيل فقد انطلقت من 6.40 صباحا بتلاوة قصيرة من الأنعام، أعقبتها في 8.00 صباحا تلاوة من سورة آل عمران، وفي 8.38 صباحا تلاوة من سورتي: البقرة والنازعات برواية خلف عن حمزة، وفي 9.23 صباحا تلاوة قصيرة من الإسراء، وفي 9.32 صباحا لقاء إذاعي مع صاحب الذكرى.

وفي 11.04 قبل الظهرة تلاوة من سورة لقمان مدتها 45 دقيقة، يعقبها رفع أذان الظهر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم تلاوة من سورتي: القصص والعَلَق. وفي1.31 ظهرًا تلاوة من سورة الأحزاب، وفي 2.19 ظهرًا تلاوة قصيرة من سورة النساء.

نعي القاريء الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل ديسمبر 1978، فيتو

وفي 2.43 عصرًا يرفع أذان العصر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم في 4.10 عصرًا تلاوة من سورة فاطر، تعقبها في 4.28 عصرًا تلاوة من قصار السور، ثم تلاوة قصيرة من سورة الليل.

وفي 5.02 مساءً يرفع أذان المغرب بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، تعقبه تلاوة من سورة الأنفال، وفي 6.06 مساءَ تلاوة قصيرة سورة الأنبياء. وفي6.25 يرفع أذان العشاء بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، وتعقبه تلاوة من سورة يوسف، ثم تلاوة من سورة آل عمران، وفي 8.57 مساءً تلاوة من سورتي الغاشية والفجر، وفي 9.15 مساء تلاوة من سورة الرعد.

وفي قرآن السهرة الذي يحين موعده في 11.14 مساءً يتلو الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة هود والحاقة، وفي 3.46 قبل الفجر تلاوة من سورة الحج.

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