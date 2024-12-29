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ثقافة وفنون

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى  وما تيسر من سورتى التكوير والطارق   10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 27ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة القصص 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى  وماتيسر من سورة مريم  15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالباسط الحسينى  وما تيسر من سورة هود  15ق

05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى  وما تيسر من سورة التحريم والحاقة وقصار السور وفاتحة الكتاب 44ق

02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد  وماتيسر من سورة فاطر  30ق

09: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد يحيى الشرقاوى وما تيسر من سورة الفرقان  15ق

34: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة  وما تيسر من سورة الحج   15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة  5ق الساعة 14:51
مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى  من سورة الشورى 15 ق

16:12( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة المائدة  15ق

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى  وما تيسر من سورة الأنعام   15ق

17:09( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سورة الأنفال 30ق

18:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 30ق

19:47( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الرعد   30ق

21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / حلمى الجمل  وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد بسيونى  وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم  وما تيسر من سورتى  ق- الانفطار 
15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة المزمل 40

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ / حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة الفتح  15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود فرج وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون   15ق

03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى  وما تيسر من سورة النور  44ق

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