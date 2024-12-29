أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسر من سورتى التكوير والطارق 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 27ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة القصص 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وماتيسر من سورة مريم 15 ق
45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالباسط الحسينى وما تيسر من سورة هود 15ق
05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة التحريم والحاقة وقصار السور وفاتحة الكتاب 44ق
02: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وماتيسر من سورة فاطر 30ق
09: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد يحيى الشرقاوى وما تيسر من سورة الفرقان 15ق
34: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وما تيسر من سورة الحج 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة 5ق الساعة 14:51
مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى من سورة الشورى 15 ق
16:12( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المائدة 15ق
16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق
17:09( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الأنفال 30ق
18:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 30ق
19:47( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الرعد 30ق
21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / حلمى الجمل وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق- الانفطار
15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة المزمل 40
01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ / حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة الفتح 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود فرج وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 15ق
03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة النور 44ق
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