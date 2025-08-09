المتطرف سموتريتش: فقدنا الثقة في إرادة وقدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم

قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، أنه فقد الثقة في إرادة وقدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر.

وتابع:سموتريتش: نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم

واضاف: يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم، مضيفا: دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات.

واختتم: إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها.

انطلقت مظاهرات، مساء اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام القليلة السابقة، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وفي وقت سابق، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

