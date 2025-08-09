أخبار مصر اليوم: الوطنية للانتخابات تحدد موعد الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. كليات تقبل من 55% لطلاب المرحلة الثالثة.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

المحكمة الإدارية العليا تنظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الجمعة

تبدأ المحكمة الإدارية العليا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتستمر المحكمة في الفصل في الطعون حتى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، بحد أقصى عشرة أيام، وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واعتماد النتيجة النهائية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، وتستمر لمدة 48 المحكمساعة تنتهي يوم الخميس 14 أغسطس.

وأوضحت الهيئة أن الطعون تُقدَّم من المرشحين أو وكلائهم القانونيين أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.





وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.





من ناحية أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تواصل أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة.



وأوضحت أن الهيئة تستعد لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44.

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بـ الطب الشرعى

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وذلك بعد إتمام تأهيلهم داخل الكلية.



بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية داخل الكلية، وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية العسكرية، أعقبها كلمة أقدم الخريجين وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام، خلال فترة تدريبهم بالكلية العسكرية التكنولوجية، مشيرًا إلى الدور الهام الذى قامت به الكلية فى تزويدهم بالوعى والمعرفة على أسس وطنية، قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم الطلبة المتفوقين.



وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين بعد اجتيازهم الدورة متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الدارسين علميًا وبدنيًا بما يسهم فى إعداد أجيال من الكوادر المتخصصة فى كافة المجالات ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

كما ألقى المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى إعداد الكوادر البشرية بمختلف مؤسسات الدولة وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأعلى درجات الانضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها، واختتمت المراسم بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.



حضر الفعاليات اللواء محمـد متولى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من مسئولى وزارة العدل.

الهيئة الوطنية للانتخابات: 14 أغسطس آخر موعد لـ الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ

وتتلقى الهيئة الطعون من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.

وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تواصل أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة.



وأوضحت أن الهيئة تستعد لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو.

تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل من 55% لطلاب المرحلة الثالثة

يبحث طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 بكثرة الآن عن الكليات المتاحة لهم في آخر مرحلة من مراحل التنسيق



ومازالت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات مستمرة، حيث انطلقت رسميا يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، على أن تنتهي غدا الأحد الموافق 10 أغسطس، اي لمدة 5 أيام كاملة.



وتستمر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات بمختلف المحافظات، في استقبال طلاب المرحلة الثانية يوميا خلال أيام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.



وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، لتبدأ بعدها مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأضافت المصادر، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، نظرا لأنها ستضم طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.



نستعرض خلال هذا التقرير، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب بمجموع 55%، وفقا للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2024، كدليل استرشادي لطلاب المرحلة الثالثة 2025، والتي جاءت كالتالي:

1. الفني التجاري بالزقازيق

2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول

3. الفني التجاري بالإسكندرية

4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

7. الفني للفنادق الإسكندرية

8. الفني التجاري بسوهاج

9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

14. الفني التجاري بالعريش

15. الفني التجاري بقويسنا

16. الفني التجاري ببنها

17. الفني التجاري بقنا

18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

21. معهد المنيا العالي للغات

22. تربية نوعية فنية أسيوط

23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

25. الفني للفنادق المطرية





تنسيق الدبلومات الفنية، مؤشرات القبول لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ عدد من الطلاب في البحث عن تنسيق الصنايع 2025، ومؤشرات القبول لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات، والمقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجاري.



وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي فإنه من المتوقع أن تأتي مؤشرات تنسيق 2025 للدبلومات الفنية متقاربة مع تنسيق القبول العام السابق 2024، ويُشترط للالتحاق بالكليات من طلاب الدبلومات الفنية ما يلي:

70 % كحد أدنى لطلاب نظام 3 سنوات.

75 % فأكثر لطلاب نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2024 نظام 3 سنوات



وجاء الحد الأدنى للقبول في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات، وفقا لتنسيق 2024 كالتالي:

كلية التربية:98.67%.

معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا: 96.86%.

معهد فني صحي: 97.50%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 95.50%.

اقتصاد منزلي: 94.36%.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 86.14%.

كلية آثار: 74.93%.



الكليات المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

كلية الهندسة

كلية التربية شعبة تعليم صناعي

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية الآثار ترميم آثار

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

اقتصاد منزلي حلوان

اقتصاد منزلي العريش

معاهد تقبل طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة بالمنسوبة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد عالي فني صحي طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

معهد 6 أكتوبر للهندسة والتكنولوجيا

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا سموحة بمصروفات

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول القاهرة الجديد

الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي هندسة بأسيوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد فني صحي المنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا غرب القرب بالإسكندرية

فني صحي بنها

فني صحي الوادي الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

الإشرافات العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديد

الأزهر يدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة: وصمة عار

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار الاحتلال الغاشم باحتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه، مؤكدًا أن هذا القرار الجائر يُمثِّل دليلًا دامغًا على أن الاحتلال إنما يسعى إلى محو فلسطين من الوجود، وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من أرضها يقوة السلاح والإرهاب.



وشدد الأزهر على أن هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الاجرام، مطالبًا بوضع نهاية لسياسات الاحتلال المأساوية التي تقوم على الغطرسة والعنف، وتزدري الشعوب وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصرُّ على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.



هذا؛ ويدعو الأزهر الشريف إلى ضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية الكبرى، ووقف هذا العبث الذي لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل، والوقوف بحزم أمام محاولات المحتل لجرِّ المنطقة بأسرها نحو الفوضى والانهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.