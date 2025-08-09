بدون نشا، طريقة سهلة لتحضير الرز بلبن بمكونات بسيطة

يُعد رز باللبن من أشهى الحلويات التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، وهو خيار مثالي لمن يبحث عن حلوى اقتصادية وسريعة التحضير، ويتميز هذا الطبق بقوامه الكريمي الغني، وطعمه اللذيذ، والذي يمكن تعديله بإضافات متنوعة.

تُقدم هذه الوصفة طريقة سهلة وسريعة للحصول على رز بلبن بقوام كريمي دون الحاجة إلى إضافة الكريمة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

المكونات الأساسية للرز بلبن

لإعداد رز بلبن كلاسيكي على الموقد، ستحتاج إلى المكونات التالية:

الحليب، يُنصح باستخدام الحليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي وغني.

الأرز

السكر

خلاصة الفانيليا

جوزة الطيب المطحونة

تتميز هذه الوصفة بمرونتها، حيث يمكن إدخال العديد من الإضافات المميزة لإضفاء نكهة خاصة، ويمكن إضافة حفنة من الزبيب في نهاية الطهي، أو تحضير رز بلبن بالشوكولاتة للحصول على حلوى مختلفة.

وصفة رز بلبن الكريمي السهلة على الموقد

المقادير

1 لتر (4 أكواب) حليب

200 جرام (كوب واحد) أرز متوسط الحبة

ربع ملعقة صغيرة ملح

110 جرام (نصف كوب) سكر ناعم

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

جوزة الطيب المطحونة (للتزيين)

طريقة التحضير

الخطوة 1: في قدر كبير على نار متوسطة، اخلط الحليب والأرز ومعلقة الملح، اترك المزيج حتى يغلي، ثم خفف النار إلى متوسطة منخفضة، اطه المزيج مع التحريك المستمر لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

الخطوة 2: أضف السكر والفانيليا، وارفع الحرارة إلى متوسطة، واترك المزيج يغلي لمدة 5-8 دقائق إضافية حتى ينضج الأرز تمامًا ويصبح الخليط كثيفًا.

الخطوة 3: وزع الأرز بالحليب في أوعية التقديم، ورش جوزة الطيب المطحونة على الوجه وقدمه ساخنًا.

خيارات أخرى

طريقة عمل الرز بلبن بصوص الكراميل

رز بلبن بصوص الكراميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان، طريقة عمل الرز بلبن، مضافا له صوص كراميل لذيذ.

المكونات:

لتر حليب

180 جرام أرز

50 جرام سكر

عود فانيلا

رشة ملح

الطريقة

يغلى اللبن والفانيلا ممزوجين.

يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الأرز، ويغلظ سمكه.

يصب في اكواب التقديم

مكونات الكراميل:

150جرام سكر

150 مل كريمة

20 جرام زبدة مملحة

ملعقة كبيرة ماء

الطريقة

يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى الحصول على كراميل.

يرفع من على النار، وتضاف الكريمة، ونحرك حتى تمام الذوبان.

تضاف الزبدة ونحرك جيدا.

نسكب كمية متوسطة من الكراميل على وجه الأرز باللبن.

