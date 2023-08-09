الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الرز بلبن بالمستكة وبصوص الكراميل لتحلية مميزة

الرز بلبن، فيتو
الرز بلبن، فيتو

 

طريقة عمل الرز بلبن، من وصفات التحلية اللذيذة، والتي يفضلها الكبير والصغير، وطريقة عمل الرز بلبن من الأطباق سهلة التحضير، وتصلح كتحلية مسائية سريعة، سواء لأفراد الأسرة او لضيوفك، فيمكنك إضافة الصوصات المختلفة، او المكسرات، او الفواكه المجففة.

 

طريقة عمل الرز بلبن

رز بلبن بالمستكة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزا وغنيا، كإضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك، ولن يحتاجوا إلى شرائه من الخارج.

Advertisements

مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 25 دقيقة

مقادير عمل الرز بلبن

5 أكواب لبن
كوب ماء مغلي
1/2 كوب أرز
2 كيس كريمة شانتيه
7 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
4 ملاعق كبيرة ماء زهر
رشة مستكة
فستق أو مكسرات للتزيين

 

شرطريقة عمل الرز بلبن

يسخن 4 أكواب من اللبن الى ان يبدأ بالغليان.
يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق. 
يرفع الأرز باللبن من على النار، يوغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات
بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان
يحلى مزيج الارز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق
يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الارز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.
يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم.

 

طريقة عمل الرز بلبن بصوص الكراميل

رز بلبن بصوص الكراميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان، طريقة عمل الرز بلبن، مضافا له صوص كراميل لذيذ.

المكونات:
لتر حليب
180 جرام أرز
50 جرام سكر
عود فانيلا
رشة ملح

 

الطريقة
يغلى اللبن والفانيلا ممزوجين.
يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الأرز، ويغلظ سمكه.
يصب في اكواب التقديم

 

مكونات الكراميل:
150جرام سكر
150 مل كريمة
20 جرام زبدة مملحة
ملعقة كبيرة ماء

 

الطريقة
يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى الحصول على كراميل.
يرفع من على النار، وتضاف الكريمة، ونحرك حتى تمام الذوبان.
تضاف الزبدة ونحرك جيدا.
نسكب كمية متوسطة من الكراميل على وجه الأرز باللبن.
 

طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات زي الجاهزة

طريقة عمل الكيكة العادية هشة وطرية وناجحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
 

طريقة عمل الرز بلبن طريقة الرز بلبن خطوات عمل الرز بلبن طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات الرز بلبن ومكوناته

مواد متعلقة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، سهلة وغير مكلف

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، حلوى لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

الأكثر قراءة

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

أزمة في النصر قبل مواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية