إصابة شاب في حادث تصادم بطوخ

شهدت منطقة أمام مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة طوخ  القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم التنسيق مع نقطة إسعاف طوخ، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصاب يُدعى محمد أ. م.، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيم بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

