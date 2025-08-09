زد يفتتح مشواره في الدوري بالفوز علي المقاولون بثنائية نظيفة (صور)

فاز فريق زد إف سي علي نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، علي ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة نادي المقاولون العرب ونظيره زد احتساب أول ركلة جزاء في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025ـ 2025، حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح فريق زد بعد لمسة يد من لاعب المقاولون.

ونجح أحمد جمال في تسجيل ركلة الجزاء لصالح نادي زد في الدقيقة 8، وتعادل المقاولون العرب عن طريق محمد حامد في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، لكن تم الغاء الهدف بعد العودة لتقينة الفار.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد عاطف هدف زد الثاني في الدقيقة 61.

تشكيل زد أمام المقاولون العرب

تشكيل المقاولون لمواجهة زد

ويضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود في حراسة المرمى ومحمد حامد ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي ومحمد عنتر وجوزيف أوشايا وأحمد مجدي كهربا ومحمود جودة وعبد الرحمن أكمل ومحمود دعبسة وتشارلز باساي.

فيما تضم دكة البدلاء محمود الحضري أمير عابد ولؤي وائل وإسلام هشام وشكري نجيب وعمر الوحش وأحمد الطيب ونادر هشام وجواكيم أوجيرا.

موعد مباراة المقاولون وزد

وانطلقت مباراة المقاولون ضد زد اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في افتتاح مشوار ذئاب الجبل بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد زد

وتذاع مباراة المقاولون أمام زد عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

