رياضة

محمد شوقي يعلن تشكيل زد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

زد إف سي
زد إف سي

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب،  في المباراة المقرر أن تجمع بينهم مساء اليوم في الجولة الأولي من بطولة الدوري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون نظيره زد في تمام السادسة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز بإستاد المقاولون.

تشكيل زد أمام المقاولون العرب

تشكيل المقاولون لمواجهة زد

ويضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود في حراسة المرمى ومحمد حامد ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي ومحمد عنتر وجوزيف أوشايا وأحمد مجدي كهربا ومحمود جودة وعبد الرحمن أكمل ومحمود دعبسة وتشارلز باساي.

فيما تضم دكة البدلاء محمود الحضري أمير عابد ولؤي وائل وإسلام هشام وشكري نجيب وعمر الوحش وأحمد الطيب ونادر هشام وجواكيم أوجيرا.

حكام مباراة المقاولون ضد زد

 ويدير مباراة  المقاولون وزد طاقم مكون من محمود ناصف، ويساعده خالد السيد وعمرو جمعة، ومعهم أحمد جمال حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

موعد مباراة المقاولون وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون ضد زد اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في افتتاح مشوار ذئاب الجبل بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد زد

ومن المقرر أن تذاع مباراة المقاولون أمام زد عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

