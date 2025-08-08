4 أسباب وراء رغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول قبل نهاية عقده.. وفرصة كبيرة أمام الهلال واتحاد جدة للفوز بخدمات هداف البريميرليج

فجر النجم المصري محمد صلاح مفاجأة قوية في الأوساط الكروية العالمية بعد أن أبدى رغبته في مغادرة نادي ليفربول بعد نهاية الموسم المقبل 2025 ـ 2026 الذي ينطلق رسميا في 15 أغسطس الجاري.

محمد صلاح يغادر ليفربول بنهاية الموسم المقبل

وتداولت تقارير إخبارية قريبة من نادي ليفربول أن صلاح (32 عاما) اتفق مع النادي على أن يغادر قبل موسم واحد من نهاية عقده في 30 يونيو 2027، وذلك بعد أن قرر تمديد تجربته في ملعب أنفيلد في أبريل الماضي لموسمين إضافيين.

وقد يكون إعلان صلاح رحيله عن ليفربول بمثابة المفاجأة السارة لفريقي الهلال والاتحاد السعوديين اللذين تلقيا الخبر بتلهف باعتبار أن الوجهة المقبلة للنجم المصري ستكون على الأرجح دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق رغبة محمد صلاح في الرحيل عن الريدز قبل نهاية عقده الجديد لـ4 أسباب.

اختبار القدرة على مواصلة الأرقام والإنجازات من عدمها

استعاد محمد صلاح في موسم 2024 ـ 2025 الكثير من توهجه الذي غاب عنه طيلة عامي 2023 و2024، ولم ينجح النجم المصري في قيادة فريقه إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا عندما خسر ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، ولكنه استطاع أن يعوض ذلك أحسن تعويض في البريميرليج.

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بطلا لإنجلترا بعد أن سجل 29 هدفا وصنع 18 هدفا آخر، لكن مقابل ذلك، سيكون الموسم القادم محددا لمدى قدرته على التنافس في مستويات عالية.

وفي حال حقق صلاح أو عادل تلك الأرقام المذهلة للموسم المقبل، فمن المؤكد أنه سيكسب الرهان من جديد، ولكن في حال تراجع إحصائياته، وهو أمر وارد فاختياره الرحيل سيكون حينئذ خيارا مثاليا وخطوة استباقية للاعب المصري لكونه يعلم أن عامل السن مهم جدا في تحديد جاهزيته للموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل اختبارا، أو هكذا سيجعله صلاح لتحديد استمراره في ليفربول أو رحيله.

مكان غير مضمون في التشكيل الأساسي

قدم صلاح مستويات متباينة في فترة تحضيرات ليفربول وتراجع أداؤه في بعض المواجهات ومن بينها المباراة الودية الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو عندما أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة.

ولن يكون مكان محمد صلاح في التشكيلة الأساسية مع المدرب أرني سلوت في مأمن، بل سينحدر إلى دكة البدلاء حال تراجع مستواه وهذا سبب آخر لرغبته في الرحيل في نهاية موسم 2025 ـ 2026.

وسيكون الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال، وفي خطة ثانية، نادي الاتحاد بمثابة الخطوة الواردة جدا للنجم المصري لكن كل شيء سيتوقف على ما سيقدمه في الموسم الجديد.

رغبة ليفربول في رحيل محمد صلاح

لم يكن قرار الرحيل المرتقب للنجم محمد صلاح عن ليفربول خيارا فرديا ومبادرة من اللاعب بمفرده، بل كان في إطار خطة ثنائية بينه وبين إدارة الريدز ذلك أن دوافع مادية تقف وراء بيعه والاستفادة ماديا من الصفقة.

وفي حال رحل محمد صلاح عن ليفربول في 2027 فلن يستفيد بطل الدوري الإنجليزي بشيء من الصفقة الحرة، ولعل ذلك ما دفع مسئولو النادي لخيار ذكي بعرض الرحيل للدوري السعودي قبل عام من نهاية ارتباط الطرفين.

وينظر ليفربول إلى محمد صلاح كما لو أنه أيقونة في تاريخ النادي وجوهرة في ملعب أنفيلد كثيرا ما ألهبت حماس الجماهير، ولكن في الآن نفسه سيكون لعائدات رحيله عن النادي أهمية كبرى.

ورغم وصوله إلى الثالثة والثلاثين من العمر قريبا، لا يزال صلاح يملك قيمة تسويقية عالية وقدرة على جلب عروض مربحة ماديا.

عرض مغرٍ من الهلال السعودي

السبب الرابع لرغبة صلاح في الرحيل عن ملعب أنفيلد مادي بالأساس، بل يتعلق بقوة الاستقطاب التي أضحت أندية الدوري السعودي تملكها في السنوات الأخيرة، والتي حفزت الكثير من أساطير كرة القدم إلى الإقبال على ملاعب دوري روشن، وأعظمهم على الإطلاق كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ويدرك محمد صلاح أن العرض الذي يرجح أن يصله في صيف 2026 من الهلال أو من اتحاد جدة السعوديين سيكون ضخما وهو ما من شأنه أن يغري اللاعب لخوض تجربته الأولى خارج أوروبا بعد ما يقرب من من 13 عاما على رحيله عن المقاولون العرب نجم بازل السويسري.

ووفقا للعديد من الملاحظين، ستكون العروض القوية من قطبي دوري المحترفين الهلال والاتحاد ورغبة النجم المصري في خوض تجربة جديدة عاملين حاسمين في انضمامه إلى الدوري السعودي بداية من موسم 2026 ـ 2027.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح حل في ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وسرعان ما نصب نفسه واحدا من عظماء النادي والدوري الإنجليزي وأحد أساطير كرة القدم في العصر الحديث.

وفاز النجم المصري بعديد الجوائز الفردية كما حطم عدة أرقام في الدوري الإنجليزي، فيما يبقى تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 وكأس العالم للأندية أكبر إنجازاته الجماعية.



