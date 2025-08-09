السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يطالب بتقليل سعره في فانتازي بريميرليج

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

طلب النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بتخفيض سعره في لعبة “فانتازي بريميرليج”، حيث يعد صلاح أغلى لاعب في اللعبة بمبلغ 14.5 مليون جنيه إسترليني.

 

صلاح يطالب بتخفيض سعره في فانتازي بريميرليج

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو له، نشر عبر الحساب الرسمي لفانتازي بريميرليج: “في البداية أود أن تجعلوا سعري منخفضا في لعبة فانتازي بريميرليج حتى يتمكن جميع اللاعبين من إضافتي في فريقهم”.

وأضاف هداف ليفربول: "الآن أنا أغلى لاعب في اللعبة.. اجعلوا المهاجمين هم الأغلى.. يجب أن يكون هالاند وإيزاك هم الأغلى، وليس أن يكون جناح هو الأغلى".

واختتم صلاح: "لماذا يجب أن يتم اختياري في فانتازي بريميرليج؟ أعتقد أنني أعطي اللاعبين نقاطا جيدة ومضمونة".

