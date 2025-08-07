الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عادل فتحي: محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تحدث المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن ترشيح النجم محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك استعدادات "ذئاب الجبل" للموسم الجديد.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور": "سعداء بعودة نادي المقاولون العرب للدوري الممتاز من جديد ونتنمي أن لا يتكرر سيناريو الهبوط مجددًا".

وأضاف: "نجحنا في إخراج 22 لاعبًا للمنتخبات الوطنية في جميع الأعمار، ونثق بقطاع الناشئين بالنادي".

جائزة الكرة الذهبية

وأكد: "نجحنا في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، وجاهزين للظهور بشكل يليق باسم المقاولون العرب في الدوري الممتاز".

وشدد عادل: "قائمة المقاولون العرب تشهد في الموسم الجديد العديد من لاعبي قطاع الناشئين وننتظر ظهورهم في الممتاز".

وتطرق محمد عادل للحديث عن ترشيح محمد صلاح، لجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، قائلًا: "محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم لهذا العام".

واختتم: "محمد صلاح كان يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، ولكن غابت العدالة عن جائزة الكرة الذهبية، وننتظر تتويجه هذا العام لأنه الأفضل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح المقاولون العرب نادي المقاولون العرب جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية

مواد متعلقة

المقاولون يستعين بطبيب نفسي لتهيئة فريق السيدات

جلسة تحفيزية في المقاولون العرب قبل ضربة البداية بالدوري الممتاز

محمد صلاح وحكيمي وبونو يحملون آمال العرب في الكرة الذهبية

الكمبيوتر العملاق يصدم محمد صلاح قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

درجة الحرارة غدا الجمعة في محافظات مصر

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك، تيدي أوكو ينضم إلى الرياض السعودي

خدمات

المزيد

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

درجات القبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2025، كل ما تحتاج معرفته

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads