عادل فتحي: محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم

تحدث المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن ترشيح النجم محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك استعدادات "ذئاب الجبل" للموسم الجديد.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور": "سعداء بعودة نادي المقاولون العرب للدوري الممتاز من جديد ونتنمي أن لا يتكرر سيناريو الهبوط مجددًا".

وأضاف: "نجحنا في إخراج 22 لاعبًا للمنتخبات الوطنية في جميع الأعمار، ونثق بقطاع الناشئين بالنادي".

جائزة الكرة الذهبية

وأكد: "نجحنا في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، وجاهزين للظهور بشكل يليق باسم المقاولون العرب في الدوري الممتاز".

وشدد عادل: "قائمة المقاولون العرب تشهد في الموسم الجديد العديد من لاعبي قطاع الناشئين وننتظر ظهورهم في الممتاز".

وتطرق محمد عادل للحديث عن ترشيح محمد صلاح، لجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، قائلًا: "محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم لهذا العام".

واختتم: "محمد صلاح كان يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، ولكن غابت العدالة عن جائزة الكرة الذهبية، وننتظر تتويجه هذا العام لأنه الأفضل".

