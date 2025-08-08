بسبب أزمة تير شتيجن، برشلونة مهدد بفقدان 7 لاعبين بالموسم الجديد

أصبح برشلونة مهددا بفقدان 7 لاعبين على الأقل، في افتتاح موسم 2025-2026، بسبب أزمة الحارس الألماني مارك تير شتيجن.

فبينما كان النادي الكتالوني يخطط للتخلص من الحارس الألماني، هذا الصيف، تعرض الأخير لإصابة ستؤدي إلى ابتعاده عن الملاعب بضعة أشهر.

ويقف تير شتيجن حائلًا أمام اتخاذ البارسا بعض الإجراءات، التي يريد بها إقناع رابطة الدوري الإسباني بتسجيل لاعبيه الجدد، بداعي غياب الحارس عن الملاعب لفترة طويلة، مما يستدعي استبعاده من ميزانية الأجور مؤقتا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأزمة التي أحدثها تير شتيجن برفضه مساعدة النادي على تسجيل لاعبيه، ستؤدي لضرر بالغ للفريق في مستهل الموسم، فهناك 7 لاعبين أو أكثر مهددون بالغياب عن البارسا، وعلى رأسهم ثنائي حراسة المرمى، خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

هذا بالإضافة إلى الوافد الجديد، ماركوس راشفورد، ومارك بيرنال، جيرارد مارتن، أوريول روميو وهيكتور فورت.

لكن من المتوقع رحيل روميو عن برشلونة، خلال فترة وجيزة، مما يساعد النادي في أزمته، فضلا عن اقتراب إينيجو مارتينيز من الانتقال للنصر السعودي.

