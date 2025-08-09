الجيش اللبناني: مقتل 6 من عناصرنا أثناء تفجير ذخائر لحزب الله جنوب الليطاني

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل 6 من عناصره أثناء تفجيره لذخائر استولى عليها من مخازن لحزب الله في جنوب الليطاني.

وقال الجيش اللبناني إنه منذ بدء الاتفاق، الأسلحة التي سيطر عليها جنوب الليطاني قام بتفجيرها، بسبب المنع الإسرائيلي من استخدامها أو الحفاظ عليها.

وقبل وقت سابق أعربت الخارجية اللبنانية عن رفضها تصريحات مستشار المرشد الإيراني التي تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في شؤون لبنان الداخلية.

وأفادت بأن الدولة لن تسمح لأي طرف خارجي بأن يتحدث باسمها أو أن يدعي حق الوصاية على قراراتها السيادية.

و أضافت: نذكر القيادة في طهران بأن الأجدر بإيران أن تلتفت لقضايا شعبها بدل التدخل في أمور لا تخصها، مشيرة: الدولة سترد بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها.

وقبل وقت سابق قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، إن طهران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان، مضيفا: "على العقلاء في لبنان منع نزع سلاح حزب الله ومواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

وتابع مستشار المرشد الإيراني: وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.. والهدنة بين إسرائيل ولبنان يجب ألا تمنع حزب الله من الدفاع عن بلاده.. المقاومة في لبنان ستقف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى نزع سلاحها.. وإذا تخلى حزب الله عن سلاحه فمن سيتولى مسؤولية الدفاع عن أرواح وأموال اللبنانيين".

وأضاف مستشار خامنئي: "اليمنيون وضعوا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في مأزق حقيقي، والمقاومة في سوريا ستنهض في المستقبل والمخططات الإسرائيلية ستفشل".

سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها

وفي وقت سابق، أكد حزب الله أن حكومة الرئيس نواف سلام، ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان.‏

وقال الحزب إن هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دوليًا".

وأضاف الحزب: سلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.‏

استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية

وتابع الحزب أن هذا القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏

وزاد البيان: ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية".

وأكمل: فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان.‏

إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى

وأردف: إنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي.‏

وتابع:‏ هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود.‏

وواصل: وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان.‏

وختم الحزب بيانه:‏ يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز.

