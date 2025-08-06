بعد انتحار 16 جنديا، يديعوت أحرونوت تكشف: 26 ألفا من مصابى جيش الاحتلال يعانون اضطرابات نفسية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من جيش الإحتلال الإسرائيلي.

حالات انتحار بجيش الإحتلال

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية.

كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد مصابي الجيش وتفشي الانتحار تحد كبير.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن تحقيقات لـ الجيش الاسرائيلى أن 16 جنديًا انتحروا، منذ بداية العام لظروف قتالية مرتبطة بالحرب في غزة.

ووفقًا لتحقيقات جيش الاحتلال التي نُشرت نتائجها، صباح الأحد الماضي، فتعزى حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التي تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على احتواء الأحداث.

فحص الرسائل التي تركها جنود الإحتلال

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقات في كل حالة انتحار، وتشمل هذه التحقيقات فحص الرسائل التي تركها الجنود، ومحادثاتهم مع محيطهم المباشر.

وصرح مسؤول عسكري كبير لهيئة البث الاسرائيلية أن "معظم حالات انتحار جنود الجيش الإسرائيلى، تعزى إلى ظروف واقع معقد أعقب الحرب، وأن للحرب عواقب وهذه تحديات صعبة وهناك حالات كثيرة.

وأشار إلى زيادة عدد ضباط الصحة النفسية للجنود النظاميين بمقدار 200، وعدد ضباط الصحة النفسية في الاحتياط بمقدار 600.

زيادة عدد جنود الإحتلال الذين انتحروا في العام الماضي

ومنذ بداية عام 2025، سجلت 16 حالة انتحار لجنود، منهم سبعة جنود احتياط بينهم أربعة جنود احتياط انتحروا الشهر الماضي، حيث انتحر اثنان منهم أثناء خدمتهما، وانتحر اثنان آخران بعد إتمامهما خدمة احتياطية معقدة.

في عام 2024 انتحر 21 جنديًا، منهم 12 جنديًا احتياط، وفي عام 2023 انتحر 17 جنديًا، وفي عام 2022، انتحر 14 جنديًا، وفي عام 2021 انتحر 11 جنديًا.

واشارت هيئة البث أن الجيش الاسرائيلي يشعر بالقلق إزاء ما يصفه بـ"الواقع المقلق" المتمثل في زيادة عدد الجنود الذين انتحروا في العام الماضي والعام قبل مقارنة بالسنوات السابقة.

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