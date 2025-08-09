السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن راتب إينيجو مارتينيز مع النصر السعودي

إينيجو مارتينيز،
إينيجو مارتينيز، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، عن راتب الدولي الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق برشلونة، الذي سيتقاضاه بعد الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف النصر السعودي.

وبات النصر السعودي قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع برشلونة.

راتب إينيجو مارتينيز مع النصر 

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدافع الإسباني خضع لفحص طبي في معسكر النصر بالبرتغال، قبل التوقيع على عقده الجديد.

ومن المقرر أن يكون عقد مارتينيز مع النصر لمدة موسم واحد، يحصل خلاله على 14 مليون يورو، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

بعد ذلك، يتجه إينيجو مع النصر إلى إسبانيا، استعدادًا لخوض مباراة ودية جديدة ضد ألميريا، غدًا الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مارتينيز قد وصل إلى معسكر النصر في البرتغال، أمس الجمعة، بعد الاتفاق مع النادي على كافة البنود في عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إينيجو مارتينيز النصر السعودي النصر برشلونة فريق برشلونة

مواد متعلقة

النصر السعودي يرفع عرضه إلى 30 مليون يورو لضم جناح بايرن ميونخ

النصر السعودي يستهدف نجم بايرن ميونخ لتدعيم مركز الجناح

تقارير تصدم النصر السعودي في صفقة نجم برينتفورد الإنجليزي

رغم تبقي عام في عقده، سر رحيل لاعب برشلونة مجانا إلى النصر السعودي

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان

«اللي عايز الدح»، طبيب المنصورة يثير غضب النشطاء بعد سخريته من زميلاته بقسم النساء

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads