الكشف عن راتب إينيجو مارتينيز مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، عن راتب الدولي الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق برشلونة، الذي سيتقاضاه بعد الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف النصر السعودي.

وبات النصر السعودي قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع برشلونة.

راتب إينيجو مارتينيز مع النصر

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدافع الإسباني خضع لفحص طبي في معسكر النصر بالبرتغال، قبل التوقيع على عقده الجديد.

ومن المقرر أن يكون عقد مارتينيز مع النصر لمدة موسم واحد، يحصل خلاله على 14 مليون يورو، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

بعد ذلك، يتجه إينيجو مع النصر إلى إسبانيا، استعدادًا لخوض مباراة ودية جديدة ضد ألميريا، غدًا الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مارتينيز قد وصل إلى معسكر النصر في البرتغال، أمس الجمعة، بعد الاتفاق مع النادي على كافة البنود في عقده.

