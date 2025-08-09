إدارة طامية التعليمية بالفيوم تعلن عن حاجتها لمعلمين بنظام الحصة، اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، عن فتح باب التقدم للعمل بالحصة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية بجميع المراحل، وفي جميع التخصصات، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 المقرر له أن ينطلق يوم 21 سبتمبر المقبل.

شروط التقدم للعمل معلم بالحصة

وقال الدكتور محمد البطران مدير إدارة طامية التعليمية، أن وزارة التربية والتعليم حددت مجموعة من الشروط والمعايير للمتقدمين، منها أن لا يتجاوز المعلمين المحالين إلى المعاش سن 63 عاما، وأن يكون المعلمين الجدد من ذوي المؤهلات التربوية المناسبة المؤهل المناسب ودبلوم في التربية.

وأكد مدير إدارة طامية التعليمية، أن المواد التي تحتاج إلى سد العجز في مدارس إدارة طامية التعليمية هي، "اللغة العربية – الرياضيات – العلوم - اللغة الإنجليزية"، وعلى كل متقدم أن يلتزم بتقديم طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية، أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع عليها، صورتين منها، مستند يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، صورتين ضوئية لبطاقة الرقم القومي سارية، شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، وصورتين اشهادة الميلاد،. وإقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد.

