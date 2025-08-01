الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

مصرع شاب دهسه القطار بالعياط أثناء عبوره قضبان السكة الحديد

مصرع شاب دهسه قطار،
مصرع شاب دهسه قطار، فيتو

لقى شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات القطار، حال عبوره قضبان السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

حادث قطار العياط

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث  وتوصلت التحريات إلى أن الشاب خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًّا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التي باشرت التحقيق. 

وكان مركز شرطة العياط، تلقى بلاغًا من الأهالي  بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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