مسلسل آسر الحلقة 81، مقتل ناي وصدمة حياة وآسر وعزت

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 81 حول آسر الذي يذهب وبرفقته جاد إلى والد الأخير، راغب، وفي اللقاء، يمنح راغب لابنه كاميرا، لكن آسر يطلب من جاد الذهاب إلى غرفة مجاورة لمكتب راغب، بينما يقوم هو بكسر مرآة داخل المكتب، حيث تبين أن هذه المرآة مرتبطة مباشرة بكنان، ليتمكن آسر من التحدث إليه مباشرة عبر الكاميرا.

وبعد انتهاء الحوار، يهدد آسر شريكه السابق راغب بفضح أمره أمام جاد، وتغيير صورته في عينيه إن منع الابن من المغادرة، ما يدفع راغب للموافقة على السماح لابنه بالرحيل.

وخلال مسلسل آسر الحلقة 81، تظهر ناي وهي في عيادة الطبيب برفقة عزت، حيث يُبلغهم الطبيب بأن حالة ناي الصحية مستقرة، وأنها ستستجيب للعلاج، ما يبعث في نفسها الأمل والفرح.

وفيما بعد، يعيد آسر، جاد إلى حياة، بينما يعيش راغب حالة من الغضب الشديد، ويطلب من كِنان عبر الكاميرا أن ينتقم من آسر وعزت وحياة، مشيرًا إلى أن تفريقهم سيكون مصدر ضعفهم، ويتجاوب رجال كِنان مع الفكرة ويبدأون في تنفيذ المخطط.

ويتعاون آسر مع جابر لتنفيذ خطة للإيقاع برجل كِنان الغامض، المسؤول عن مقتل فيصل سابقًا، ويستجيب جابر، إلا أن الخطة تفشل، إذ يستعين الرجل الغامض بشخص يشبهه ليواجه جابر، بينما يتجه هو لمراقبة آسر وعزت وحياة وناي.

ويجتمع الأربعة لاحقًا، بعدما اتفق آسر مع عزت وناي على ضرورة حماية جاد، فتقترح ناي أن تأخذه معها بعيدًا لضمان سلامته، رغم اعتراض حياة في البداية، لكنها في النهاية توافق، ومن قبلها يتعهد عزت بحماية جاد مهما كلفه الأمر.

وفي لحظة مأساوية، بينما تنهي ناي حديثها مع حياة، يطلق رجل كنان الغامض الرصاص على ناي أمام أعين الجميع، فتسقط غارقة في دمائها وسط ذهول وعجز آسر وعزت وحياة عن التدخل، لتتلقى ناي الرصاصات واحدة تلو الأخرى، في مشهد مروع.

وفي اللحظة ذاتها، كان راغب يراقب المشهد من مكتب كنان، وتنتابه مشاعر مختلطة من الصدمة والغضب، ويجهش بالبكاء، فيخبره رجل كنان بأنه استجاب لفكرة راغب في التفريق بين الثلاثي، بل وذهب لأبعد من ذلك، بقتل أكثر شخص كان يجمعهم وهي ناي.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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