مسلسل آسر الحلقة 67، ناي في صدمة بعد اكتشافها حقيقة ماضي حياة

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 67 حول المواجهة الكبرى التي قرر آسر فيها كشف كل أوراقه لناي، حيث أخبرها بالحقيقة كاملة، معترفًا لها بأنه هو نفسه مجد، وسار معها في الطرقات حتى وصلا إلى مكان تواجد والده، كما شرح لها بالتفصيل ما فعلته كل من حياة وراغب وعزت معه في الماضي، والمآسي التي مر بها بسببهم.

ثم أخذها آسر إلى والدته، وحاولت إقناعها بأنه هو ابنها مجد، إلا أن ناي نظرت إلى صورة مجد ثم إلى آسر، وأكدت لوالدته أنه ليس ابنها، بعد ذلك اصطحب آسر ناي إلى السيارة، وعرض عليها مقطع الفيديو الذي يظهر فيه لحظة قتل عزت لحارس أمن محل المجوهرات، مؤكدًا لها أنه كشف لها كل أسراره لأنه يثق بها ويعلم أنها لن تفشي شيئًا مما قاله.

في الوقت ذاته، أطلع آسر كلًا من فيصل وجابر ومساعدته على ما جرى، لكنهم ظلوا يتخوفون من أن تنقلب ناي عليه وتفشي سره لعزت وحياة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نهاية مأساوية.

من جانبها، تتواصل حياة مع عزت وتخبره بشكوكها المتزايدة حول آسر، مؤكدة أن كل حساباته وتصرفاته تبدو مثالية بشكل غير واقعي، ما يعزز لديها الإحساس بأنه يخفي شيئًا كبيرًا، ويتفق كل من حياة وعزت على أن آسر يخفي أسرارًا غامضة تستحق الكشف.

أما ناي، فتذهب إلى حياة وتواجهها وتسألها عما إذا كان مجد قد ارتكب جريمتي السرقة والقتل أم لا، وتعترف لها حياة بأنها بالفعل من شاركت في الزج بمجد داخل السجن بمشاركة عزت وراغب وأن ذلك تم من أجلها، حتى تتمكن من إجراء عمليتها لتنقذها من الموت، ما يصدم ناي بشدة ويجعلها تشعر بأنها كانت السبب في الكارثة التي قلبت حياة مجد رأسًا على عقب.

وعلى هامش الحلقة، يزور مدير السجن راغب ويلعب معه الورق، وبعد انتهاء اللعب يكتشف راغب أن بعض أوراق اللعب تحمل صورًا تجمع بين جابر وآسر.

ويسارع راغب حينها إلى محاولة التواصل مع عزت لكشف هذه الحقيقة، مما ينذر بمواجهة جديدة قد تغير مسار الأحداث في الحلقات المقبلة.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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