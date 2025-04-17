تعرف على شخصية باسل خياط في مسلسل آسر

تألق الفنان باسل خياط في مسلسل آسر الذي يجسد خلاله الشخصية الرئيسية التي تحمل اسم “آسر”، في العمل الذي يعد النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”.

وتدور القصة حول شاب يدعى “مجد”، يتمتع بأخلاق عالية ويقع ضحية مؤامرة من أصدقائه، حيث يتم اتهامه زورًا بالسرقة والقتل ويدخل السجن، وفي السجن، يلتقي بشخصية لها نفوذ يدعى “الخال” الذي يساعده على الهروب وتغيير ملامحه من خلال عمليات تجميلية، ليعود باسم “آسر” ويبدأ رحلة انتقامية من كل من خانه.

أصعب مشهد لباسل خياط في مسلسل آسر

كشف الفنان باسل خياط عن أصعب مشهد له في مسلسله الجديد آسر، وذلك عبر لقاء له نشره الحساب الرسمي لقناة Mbc1 على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد باسل أن المشهد هو الذي أزال فيها آسر، شخصيته بالعمل، الأربطة من على وجهه بعد العمليات التجميلية المتعددة التي أجراها، مؤكدًا أنه شعر في هذه اللحظة وكأنه يرى وجهه للمرة الأولى.

وأشار إلى أن لحظة إزالة “الشاش” من على وجه مجد، الشخصية التي يجسدها باسل في مسلسل آسر، لحظة “حلوة وجميلة” بالنسبة له كممثل كما أنها مضحكة لأنه يعرف وجهه ولكن عليه أن “يعمل نفسه” أنه لا يعرفه.

مسلسل آسر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

يعد مسلسل آسر من أبرز وأهم الأعمال الدرامية العربية التي تعرض حاليًّا ويتابعه الكثيرون في مصر والوطن العربي.

وتصدر مسلسل آسر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وتلاه في المركز الثاني مسلسل وتقابل حبيب.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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