تفاصيل شخصية باميلا الكيك في مسلسل آسر

تألقت الفنانة باميلا الكيك في مسلسل آسر الذي تجسد خلاله الشخصية النسائية الرئيسية التي تحمل اسم “حياة”.

وحياة تمثل نموذجًا لامرأة قوية رغم الانكسارات العميقة التي عاشتها منذ مراهقتها، حيث أن قصة “حياة” تبدأ في طفولة مليئة بالقسوة والاستغلال، بعد انتحار والدتها، إذ تولى والدها رعايتها هي وشقيقتها ناي، لكنه لم يتورع عن استغلالها في عمليات نصب من أجل المال، ما شكّل لديها جراحًا عميقة.

وفي لحظة حاسمة، تقرر “حياة” التمرد على هذا الماضي، وتهرب إلى سوريا لتعيش مع خالتها وتبدأ حياة جديدة ونظيفة، في سوريا، تقع “حياة” في حب الشاب النبيل مجد، لتبدأ قصة حب حقيقية، لكنها لا تدوم طويلًا، إذ يعود والدها من جديد مهددًا بكشف أسرار قديمة، مستخدمًا مرض شقيقتها ناي كورقة ضغط، ما يدفع “حياة” للمشاركة في عملية نصب جديدة برعايته وبمشاركة أصدقاء مجد وهما راغب وعزت.

الصدمة الأكبر، حين يتم توريط مجد نفسه في القضية، ويُتهم ظلمًا بالسرقة، ويدخل السجن، بينما ينعم الآخرون بالحرية والثروة، ورغم مرور السنوات، إلا أن “حياة” تظل وفية لقلبها، الذي لم ينبض إلا لمجد.

مسلسل آسر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

يعد مسلسل آسر من أبرز وأهم الأعمال الدرامية العربية التي تعرض حاليًّا ويتابعه الكثيرون في مصر والوطن العربي.

وتصدر مسلسل آسر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وتلاه في المركز الثاني مسلسل وتقابل حبيب.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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