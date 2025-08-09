نيوكاسيل يونايتد يبلغ ألكسندر إيزاك بمصيره النهائي وموقف اللاعب

كشفت تقارير صحفية أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أبلغ مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، بأنه لن يسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويثير إيزاك جدلًا منذ بداية الميركاتو، في ظل رغبته بالانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني من "الريدز".

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فقد أُبلغ اللاعب رسميًا بعدم بيعه، وهو ما أثار غضب المهاجم السويدي.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب إيدي هاو لن يعتمد عليه إلا بعد أن يتقبل فكرة البقاء هذا الصيف.

ويحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك للنادي، على موقفه الرافض لبيع اللاعب منذ بداية الميركاتو، وهو ما كان ليفربول على علم به قبل تقديم عرضه الكبير.



ويمتد عقد إيزاك مع نيوكاسل 3 مواسم أخرى، وقد عرضت الإدارة عليه تمديد العقد مع إدراج شرط جزائي يسمح له بالرحيل في صيف العام المقبل.

وفي المقابل، يواصل نيوكاسل بحثه عن مهاجم جديد، بعدما خسر سباق التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي لصالح ليفربول، والسلوفيني بنيامين سيسكو لصالح مانشستر يونايتد.

وأكدت المصادر أن التعاقد مع مهاجم جديد لن يغيّر من موقف النادي تجاه إيزاك، الذي لم يتعرض لأي عقوبات حتى الآن، مع رغبة الإدارة في إعادة دمجه مع الفريق بعد هدوء الأوضاع.

